Запуск ракеты Vega с 53 спутниками с космодрома Куру снова отложили из-за ветра

28 Июнь 2020 2020-06-28T06:33:38+03:00

Изначально старт планировали на 18 июня, но его уже несколько раз переносили

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Запуск европейской ракеты-носителя Vega, которая должна была доставить на орбиту более полусотни микро- и наноспутников, снова отложили из-за сильного ветра в районе космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом утром в воскресенье сообщила корпорация Arianespace, которая организовывает запуски в Гвианском космическом центре.

В опубликованном на странице компании в Twitter сообщении говорится, что «если позволит погода, следующая попытка будет предпринята в воскресенье, 28 июня».

Изначально старт ракеты Vega с 53 спутниками на борту должен был состояться 18 июня, но тогда его перенесли на 20 июня из-за ветра, потом отложили по той же причине.

Между тем, этот запуск с космодрома Куру должен стать первым после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса COVID-19, а также первым в рамках проекта SSMS по отправке на орбиту малых космических аппаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU