ДНР закрыла пункты пропуска на границе с Украиной

28 Июнь 2020 2020-06-28T07:33:24+03:00

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Руководство мятежной Донецкой народной республики (ДНР) вновь приостановило движение гражданского транспорта и пешеходов через контрольные пропускные пункты (КПП) въезда и выезда на линии соприкосновения с Украиной. Работа КПП приостановлена с полуночи воскресенья. Об этом говорится в указе главы республики Дениса Пушилина.

«Приостановить с 00:00 часов 28 июня 2020 года действие подпунктов 8.2 и 8.3 пункта 8 указа […] от 14 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности», - уточняется в тексте документа, который накануне вечером опубликовала пресс-служба лидера ДНР.

Речь идет о выезде на Украину и въезде на территорию республики через КПВВ «Еленовка», который на днях был открыт после трехмесячного перерыва. Как писал сайт kp.ru, работа пропускных пунктов была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU