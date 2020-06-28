Последние новости на утро 28 июня 2020: Россия провела испытания «стаи» истребителей Су-35

28 Июнь 2020 2020-06-28T07:17:04+03:00

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 28 июня 2020 года

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Россия впервые провела эксперимент с «роем» истребителей Су-35 во главе с самолетом пятого поколения Су-57. Об этих испытаниях сообщили журналистам два источника в оборонно-промышленном комплексе страны. Один из них уточнил, что эксперимент проводился в реальных боевых условиях, а роль командно-штабного самолета выполнял Су-57. Второй же подтвердил характер прошедших испытаний и рассказал некоторые подробности. По его словам, в боевом порядке, который летчики называют «роем» или «стаей», обмен информацией между экипажами истребителей ведется в режиме реального времени.

Тем временем ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско после исследования с использованием сверхмощного электронного микроскопа поведали о «зловещих щупальцах» коронавируса, благодаря которым он распространяется по организму.

К слову, американский университет Джонса Хопкинса сообщил, что число заразившихся коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 2,5 миллиона, а жертвами COVID-19 стали уже более 125 тысяч американцев.

Руководство мятежной Донецкой народной республики (ДНР) с полуночи воскресенья вновь приостановило движение гражданского транспорта и пешеходов через контрольные пропускные пункты (КПП) въезда и выезда на линии соприкосновения с Украиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU