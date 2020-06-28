2020-06-28T07:19:22+03:00
В мире

Украинский мэр сжег флаг России перед посольством в Киеве

Политик назвал РФ «страной-оккупантом»
Ксения АНУФРИЕВА
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Украинский мэр сжег флаг России перед посольством в Киеве. Фото: кадр из видео со страницы Артема Семенихина в FacebookУкраинский мэр сжег флаг России перед посольством в Киеве. Фото: кадр из видео со страницы Артема Семенихина в Facebook
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Глава украинского города Конотоп, который находится на границе с российской территорией в Сумской области, Артем Семенихин сжег флаг России перед дипломатическим представительством в Киеве. Видео с данным проступком политик опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

- Я стою под посольством "страны-оккупанта". Делаю это в ответ украинскому блогеру Толику Шарию, недавно выпустившему про меня видеоролик, в котором якобы разоблачает меня в чем-то. Я посмотрел это видео и понял, что наибольший мой грех в том, что я в свое время сжег флаг России, когда был в АТО (силовая операция в Донбассе», - прокомментировал под видео свои действия Артем Семенихин.

После этого украинский мэр под звуки гимна своей страны сжег российский флаг. Свою «акцию» Семенихин устроил, находясь через дорогу от российского посольства. Более того: в комментарии к опубликованному ролик глава города Конотоп написал угрозы в адрес российского президента. Представители российского посольства пока что никак не прокомментировали эту ситуацию.

Украинский мэр и до этого отличился несколькими антироссийскими акциями. В начале этого года глава города Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказывал, что посоветовался с конотопским коллегой, и они решили установить недалеко от российской границы статую в честь лидера Организации украинских националистов* Степану Бандере.

Ранее сайт kp.ru писал, что украинский журналист Остап Дроздов признался в ненависти к Украине. Он заявил, что единственная цель его государства – быть антиподом России, «другой цели существования независимой Украины нет»

*запрещено на территории РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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