2020-06-28T07:43:07+03:00
Звезды

Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП

Врачи оценивают состояние киргизской знаменитости как тяжелое
Ксения АНУФРИЕВА
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Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП. Фото: Instagram Кадырбековой aselkadyrbekovaПевица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП. Фото: Instagram Кадырбековой aselkadyrbekova
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Известная киргизская исполнительница Асель Кадырбекова оказалась в коме в реанимации после серьезного дорожно-транспортного происшествия в центре Бишкека. Об инцидента в воскресенье, 28 июня, сообщило издание Sputnik Кыргызстан.

Авария случилась в минувшую пятницу, автомобиль Toyota Camry столкнулся с машиной охранного агентства. Глава Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии заявила, что 29-летняя Асель Кадырбекова в настоящее время находится в коме, и состояние певицы оценивают как тяжелое.

У исполнительницы серьезно поврежден головной мозг, сломана ключица, а также есть переломы шейных позвонков. Врачи рассчитывают, что смогут провести Кадырбековой операцию, когда она выйдет из комы.

Кадырбекова замужем за известным киргизским певцом Нурланом Насипом. Певица с удовольствием выступает и снимается в клипах, выкладывая свои ролики на канале в YouTube. Все песни она исполняет на своем родном языке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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