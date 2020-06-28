Как сэкономить на услугах ЖКХ, рассказал эксперт

28 Июнь 2020 2020-06-28T08:25:25+03:00

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Гендиректор организации «Городские инновационные технологии» Сергей Минко объяснил жителям России, что траты на оплату жилищно-коммунальных услуг можно сократить почти в полтора-два раза. В интервью изданию «Прайм» эксперт рассказал несколько способов уберечь семейный бюджет от лишних затрат.

В первую очередь, Минко порекомендовал всегда своевременно оплачивать квитанции, чтобы не накапливать лишние штрафы и пени в случае просрочки. Значительно сэкономить на жилищно-коммунальных услугах можно, установив в своем доме счетчики на электричество, воду и газ. Так, в частном доме без счетчика потребление воды рассчитывается в зависимости от количества проживающих, а также площади полива. После установки счетчиков люди смогут уменьшить платеж минимум в два раза, при этом экономить воду не придется.

Следующий способ снизить счета за ЖКХ – это использовать энергосберегающие лампы и поставить в квартире пластиковые окна. Последние позволят не расходовать тепло зимой, а значит не тратить деньги на дополнительное отопление в квартире с помощью электрических приборов.

Сергей Минко также посоветовал почаще мыть окна и плафоны ламп, чтобы исходящий от них свет был ярче, и, соответственно, не пришлось включать больше средств освещения.

Эксперт строго предостерег россиян от любых незаконных способов «экономии».

- Не следует пытаться подключиться к разным сетям незаконно. Это может привести к аварии в помещении и на линии. Кроме того, подобные действия грозят весьма солидными штрафами за хищение ресурсов, - рассказал гендиректор компании «Городские инновационные технологии».

Напомним, что с 1 июля текущего года в России пройдет индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В среднем платежи вырастут на 3-4 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU