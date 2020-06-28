Трамп сообщил, что каждый седьмой зараженный ВИЧ американец не знает о своей болезни

28 Июнь 2020 2020-06-28T08:50:43+03:00

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Более 1,2 миллиона жителей Соединенных Штатов заражены вирусом иммунодефицита человека, и каждый седьмой инфицированный не знает о своем заболевании. Об этом сообщает в распространенном в минувшую субботу заявлении американского главы Дональда Трампа к Национальному дню тестирования на ВИЧ в США.

- На сегодняшний день в стране 1,2 миллиона местных жителей живут с ВИЧ. К несчастью, каждый седьмой из них даже не подозревает об этом. Это представляет огромную угрозу для здоровья населения. С начала эпидемии СПИДа в 80-х годах количество зараженных в Штатах сократилось более чем на две три, но даже сейчас этот вирус находят у 40 тысяч американцев каждый год. Почти все случаи заражения возникли из-за людей, у которых либо не диагностирован вирус, либо они не проходят лечение, - рассказал президент США.

Трамп подчеркнул, что эти ужасающие цифры доказывают, как важно продолжать исследования в данной области медицины и искать эффективные методы лечения от смертельно опасной инфекции. Американский лидер напомнил, что его администрация запросила на грядущий год у Конгресс 716 миллионов долларов на предотвращение распространения ВИЧ и более качественное лечение зараженных пациентов.

В конце прошлого года Дональд Трамп пообещал, что сможет полностью искоренить СПИД на территории своей страны через десять лет, отметив, что для этого уже есть соответствующая программа.

ИСТОЧНИК KP.RU