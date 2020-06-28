Названы сроки передачи атомной подлодки «Казань» военно-морскому флоту России
Модернизированную головную атомную подлодку проекта Ясень-М "Казань" должны передать в распоряжение российского Военно-морского флота уже в декабре текущего года. Об этом 28 июня рассказал руководитель Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Изначально субмарину должны были передать военным еще в прошлом году, но испытания модернизированного проекта "Ясень" значительно затянулись, поэтому передачу атомной подводной лодки перенесли на конец 2020 года.
- Корабль передадут ВМФ России в этом году, в декабре, - сообщил Алексей Рахманов в интервью РИА Новости.
Многоцелевые атомные субмарины, которые создают в рамках усовершенствованного проекте "Ясень-М", способны погружаться на глубину в 520 метров, вмещают в себя экипаж по 64 человек и имеют подводную скорость в 31 узел. На вооружении субмарины – мины, торпеды и крылатые ракеты. Усовершенствованный проект отличается от базового базой комплексов радиоэлектронного вооружения и новейшим оборудованием от отечественных производителей. "Казань", помимо прочего, вооружена гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон".
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ИСТОЧНИК KP.RU