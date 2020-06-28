У режиссера фильма Собчак диагностировали перелом после нападения в монастыре
Медики из травмопункта №2 в Екатеринбурге диагностировали перелом кисти у режиссера Сергея Ерженкова фильма Ксении Собчак после нападения на съемочную группы в женском монастыре на Урале. Об этом рассказал сам режиссер в интервью ТАСС.
- Врачи диагностировали перелом шиловидного отростка левой лучевой кости. Я обращался в екатеринбургский травмпункт после конфликта, - сообщил Сергей Ерженков в воскресенье, 28 июня.
В епархии Екатеринбурга отметили, что они в настоящее время тщательно изучают все детали инцидента, связанного с нападение на съемочную группу.
Напомним, что известная российская журналистка Ксения Собчак сообщила, что неизвестные злоумышленники напали на нее и ее коллег во время работы в монастыре над сюжетом о запрещенном в служении схиигумене. После происшествия пострадавшие участники съемочной группы Собчак написали заявление в правоохранительные органы.
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ИСТОЧНИК KP.RU