2020-06-28T09:40:41+03:00
Спорт

«Восхитительный бой»: Нурмагомедов поздравил Порье с победой над Хукером

Дастин Порье победил по итогам полных пяти раундов единогласным решением судей
Ксения АНУФРИЕВА
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«Восхитительный бой»: Нурмагомедов поздравил Порье с победой над Хукером«Восхитительный бой»: Нурмагомедов поздравил Порье с победой над ХукеромФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оценил победу американского бойца Дастина Порье над новозеландским спортсменом Дэном Хукером в рамках турнира в Лас-Вегасе.

-Поздравляю, Порье. Это был восхитительный бой, - написал Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальной сети Twitter.

Боец UFC в легкой весовой категории Дастин Порье поблагодарил российского спортсмена за поздравления с победой.

- Спасибо, чемп, - отметил Порье в своем Twitter.

Напомним, что Порье победил Хукера по итогам полных пяти раундов единогласным решением судей – 48:47, 48:47, 48:46. Осенью прошлого года Нурмагомедов сломил сопротивление Порье удушающим приемом в титульном бою.

ИСТОЧНИК KP.RU

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