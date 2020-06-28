«Восхитительный бой»: Нурмагомедов поздравил Порье с победой над Хукером
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оценил победу американского бойца Дастина Порье над новозеландским спортсменом Дэном Хукером в рамках турнира в Лас-Вегасе.
-Поздравляю, Порье. Это был восхитительный бой, - написал Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальной сети Twitter.
Боец UFC в легкой весовой категории Дастин Порье поблагодарил российского спортсмена за поздравления с победой.
- Спасибо, чемп, - отметил Порье в своем Twitter.
Напомним, что Порье победил Хукера по итогам полных пяти раундов единогласным решением судей – 48:47, 48:47, 48:46. Осенью прошлого года Нурмагомедов сломил сопротивление Порье удушающим приемом в титульном бою.
ИСТОЧНИК KP.RU