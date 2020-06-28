2020-06-28T10:00:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве после снятия ограничений

По словам мэра, многие жители опасались второй волны коронавируса
Ксения АНУФРИЕВА
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Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве после снятия ограниченийСобянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве после снятия ограниченийФото: REUTERS
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Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции в российской столице после снятие ограничительные мер не ухудшилась. Эпидемиологическую обстановку в Москве оценил столичный мэр Сергей Собянин в эфире телевизионного канала «Россия 1».

По словам градоначальника, многие жители Москвы опасались второй волны заболеваемости и утверждали, что в настоящее время рано отменять введенные властями ограничений. Однако данные опасения москвичей не подтвердились.

- Многие даже потирали ручки: смотрите, преждевременно вы это сделали, не надо было так рано снимать ограничения, что-то ужасное после этого начнется. Но ничего ужасного не произошло, - сообщил Сергей Собянин.

До этого московский мэр призывал жителей города заново привыкать к нормальном жизни после отмены противоэпидемиологических мер. Ситуация с коронавирусом в Москве, по информации главы города, улучшается с каждым днем, и ничего плохого сейчас не происходит. Собянин подчеркнул, что опасения граждан от части верны, поэтому следует соблюдать меры предосторожности и масочно-перчаточный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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