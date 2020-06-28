Полиция заявила о смерти подозреваемого в стрельбе в Калифорнии
Подозреваемый в стрельбе в распределительном центре компании Walmart в Калифорнии погиб в результате инцидента. Об этом 28 июня, в воскресенье, сообщил помощник шерифа округа Техама Фил Джонстон, чьи слова цитирует издание Record Searchlight.
- Правоохранительные органы установили личность стрелка. Это белый 31-летний мужчина. В результате нападения он погиб, как и одна из жертв. Его родственников пока что не уведомили о случившемся, - рассказал страж правопорядка.
Он также подтвердил информацию о том, что в результате стрельбы в городе Ред Блафф погиб один из сотрудников компании Walmart, еще четыре человека получили ранения. По предварительным данным правоохранителей, которые расследуют инцидент, подозреваемый мог иметь определённые связи с организацией. Мотивы подозреваемого пока что неизвестны.
Напомним, что стрельба в компании началась днем в минувшую субботу. Очевидцы сообщили, что слышали не менее полусотни выстрелов.
ИСТОЧНИК KP.RU