28 Июнь 2020 2020-06-28T10:16:48+03:00

В Москве вылечились еще 1052 пациента с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В российской столице за минувшие сутки вылечились еще 1052 пациента, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщил заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1052 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 147 095, - рассказала вице-мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU