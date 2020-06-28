В Москве вылечились еще 1052 пациента с коронавирусом
В российской столице за минувшие сутки вылечились еще 1052 пациента, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщил заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1052 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 147 095, - рассказала вице-мэр.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»