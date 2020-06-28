В Москве вылечились еще 1052 пациента с коронавирусом

28 Июнь 2020 2020-06-28T10:29:26+03:00

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В российской столице за минувшие сутки вылечились еще 1052 пациента, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщил заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1052 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 147 095, - рассказала вице-мэр.

С начала пандемии коронавируса на территории России от заболевания смогли полностью вылечиться 393 352 человека, за минувшие сутки это число увеличилось на 9 200. В числе зараженных в государстве все еще остаются более 225 тысяч человек.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, московский мэр Сергей Собянин оценил эпидемиологическую обстановку в российской столице после отмены введенных ранее ограничений. Градоначальник заявил, что многие местные жители считали снятие карантина преждевременным и боялись второй волны пандемии, однако ничего ужасного не произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU