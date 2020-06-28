2020-06-28T11:06:10+03:00
В мире

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 10 миллионов

Количество летальных исходов «перешагнуло» показатель в полмиллиона
Анастасия РЫШКОВА
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Количество заболевших коронавирусом в мире превысил показатель 10 млнКоличество заболевших коронавирусом в мире превысил показатель 10 млнФото: Алексей БУЛАТОВ
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Более 10 миллионов случаев инфицирования СOVID-19 зафиксировано в мире с начала пандемии. Число жертв нового китайского вируса достигло 501 252, сообщил в воскресенье портал Worldometer.

В США за это период выявлено более 2,5 миллионов инфицированных, в Бразилии более 1,3 миллионов, в России, по последним данным портала стопкоронавирус.ру, зарегистрировано 627 646 заболевших.

По статистике ученых в мире, на 1 млн населения планеты уровень инфицирования достиг показателя 64,2, в Соединенных Штатах он составил 387 человек на 1 млн жителей, в Бразилии - 269.

Напомним, что в начале марта ВОЗ официально объявила о пандемии коронавируса в мире. Были отменено транспортное сообщение между странами, закрыты границы и введены меры безопасности для всех жителей планеты. В России власти ввели карантинные меры конце марта. Вынужденная самоизоляция продлилась около 2,5 месяцев.

Шанс всё исправить.Целовать любимых, обнимать друзей, гулять с детьми в парке, работать и быть полезными… Пандемия открыла нам глаза на те маленькие радости, которые и есть… настоящее счастье

ИСТОЧНИК KP.RU

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