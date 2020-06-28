2020-06-28T11:02:21+03:00
Коронавирус Covid-19

От коронавируса в России умерли более девяти тысяч человек

За минувшие сутки медики зафиксировали 104 летальных исхода
Ксения АНУФРИЕВА
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От коронавируса в России умерли более девяти тысяч человекОт коронавируса в России умерли более девяти тысяч человекФото: REUTERS
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За последние сутки на территории России врачи выявили 6 791 новый случай заражения коронавирусом в 83 регионах страны. За день 104 человек погибли от заболевания, 5 735 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом выздоровели. Оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса отмечает, что 32,4 процента новых зараженных болеют без клинических проявлений.

За весь период в России зафиксировано 9 073 летальных исхода от коронавируса, выявлено 634 437 случаев коронавируса во всех регионах государства. Полностью выздоровело с начала пандемии 399 087 человек.

Как ранее писал сайт kp.ru, американские специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско после тщательного исследования с помощью сверхмощного электронного микроскопа нашли "зловещие щупальца" частицы коронавирусной инфекции, благодаря которым вирус и распространяется по организму человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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