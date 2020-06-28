28 Июнь 2020 2020-06-28T11:00:14+03:00

Один человек погиб при стрельбе на акции протеста в Луисвилле Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Один человек скончался и еще один пострадал в результате стрельбы во время акции протеста в американском городе Луисвилл. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщили местные правоохранительные органы.

Сообщения о стрельбе в парке на площади Джефферсона в центре города поступили в полицию примерно в 21:00 по местному времени.

-Через некоторые время поступили сообщения о том, что в парке находится сотрудники департамента шерифа, которые пытаются спасти жизни мужчине. Этот мужчина позже скончался. Спустя некоторое время мы получили информацию еще об одном раненном из огнестрельного оружия. Пострадавшего госпитализировали в Университетскую больницу, его ранения не опасны для жизни, - сообщает в заявлении полиции, пишет издание Courier Journal.

Как отмечают американские СМИ, за последние дни в парке прошли несколько акций протеста из-за убийства полицейскими афроамериканки Бреонны Тэйлор при попытке провести обыск без предупреждения. В настоящее время полиция зачистила парк и опрашивает свидетелей происшествия.

Напомним, что накануне стрельба произошла в распределительном центре компании Walmart в Калифорнии. В результате инцидента погибли два человек, одним из которых был сам стрелок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787496" frameborder="0"></iframe> Протестующие устроили стрельбу в парке американского Луисвилла.

ИСТОЧНИК KP.RU