2020-06-28T11:14:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Мишустин: Новый автомобиль можно будет купить со скидкой от 10 до 25%

Премьер-министр подписал постановление, которое позволит многодетным семьям приобрести авто и поддержать российский автопром
Анастасия РЫШКОВА
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Автомобили российского автопрома станут доступнее при покупке в кридитАвтомобили российского автопрома станут доступнее при покупке в кридитФото: Александр ГЛУЗ
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Новый автомобиль теперь можно будет приобрести в кредит со скидкой от 10 до 25%. Такое постановление в воскресенье появилось на портале правительства Москвы. Важно отметить, что автомобиль при этом должен быть российского производства, уточняется на сайте кабмина.

"Вместе с тем максимальная стоимость автомобиля, который можно взять в кредит, увеличивается с 1 млн до 1,5 млн рублей. Это сделано для того, чтобы многодетным семьям стали доступны современные вместительные транспортные средства", - говорится в сообщении.

При этом Государство предоставит банкам средства на возмещение выпадающих доходов.

На новую программу планируется выделить 22,5 миллиарда рублей только в 2020 году. Цель данного проекта не только расширить возможности граждан приобрести, но и поддержать российский автопром, рынок которого на фоне пандемии сильно снизился.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в России и мире была приостановлена работа большинства предприятий. В это число входят и автомобильные заводы, и центры продаж. Потребительская возможность сильно снизилась, что повлияло и на доходы компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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