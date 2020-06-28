Мишустин: Новый автомобиль можно будет купить со скидкой от 10 до 25%

28 Июнь 2020 2020-06-28T11:14:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый автомобиль теперь можно будет приобрести в кредит со скидкой от 10 до 25%. Такое постановление в воскресенье появилось на портале правительства Москвы. Важно отметить, что автомобиль при этом должен быть российского производства, уточняется на сайте кабмина.

"Вместе с тем максимальная стоимость автомобиля, который можно взять в кредит, увеличивается с 1 млн до 1,5 млн рублей. Это сделано для того, чтобы многодетным семьям стали доступны современные вместительные транспортные средства", - говорится в сообщении.

При этом Государство предоставит банкам средства на возмещение выпадающих доходов.

На новую программу планируется выделить 22,5 миллиарда рублей только в 2020 году. Цель данного проекта не только расширить возможности граждан приобрести, но и поддержать российский автопром, рынок которого на фоне пандемии сильно снизился.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в России и мире была приостановлена работа большинства предприятий. В это число входят и автомобильные заводы, и центры продаж. Потребительская возможность сильно снизилась, что повлияло и на доходы компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU