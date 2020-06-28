Пассажирские перевозки включили в список пострадавших из-за пандемии отраслей

28 Июнь 2020 2020-06-28T11:28:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава российского правительства Михаил Мишустин 28 июня подписал постановление о включении пассажирских перевозок железнодорожным, морским и внутренним водным транспортом в список отраслей, пострадавших из-за пандемии коронавирусной инфекции.Документ появился в воскресенье на официальном сайте кабинета министров страны.

- Спрос на перевозки пассажиров железнодорожным и водным транспортом заметно сократился из-за введенных ограничений в связи с пандемией. В апреле этого года на поездах дальнего следования пассажиропоток упал почти на 77 процентов по сравнению с этим же периодом прошлого года. Такая же ситуация наблюдалась и в сфере пассажирских перевозок морским и внутренним водным транспортом, - отмечается в постановлении.

Правительство также утвердило меры для поддержки пострадавших отраслей: отсрочку по уплате налогов помимо НДС, арендных платежей на недвижимое имущество, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату заработных плат, льготные кредиты, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.

Накануне в список наиболее пострадавших из-за коронавируса компаний вошли еще 222 организации, среди которых есть гостиницы, учреждения образования и культуры, автоцентры и производители товаров первой необходимости. Обновленный перечень в настоящее время содержит 1 335 компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU