Путин заявил, что власти ориентируются на инфляцию около 4%

28 Июнь 2020 2020-06-28T11:53:25+03:00

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Российский президент Владимир Путин в воскресенье, 28 июня, заявил, что даже в условиях сегодняшнего дня власти ориентируются на инфляцию около 4%. Такое мнение глава государства выразил в интервью в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

- В настоящее время у нас по текущему году было 3 процента. Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир в 4 процента, и, скорее всего, где-то 4 и будет, - сказала президент Российской Федерации.

Владимир Путин также подчеркнул, что принятые за последние годы меры в экономической сфере государства, помогут России выйти из экономического кризиса из-за пандемии коронавирусной инфекции и ограничений с самыми минимальными потерями.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, несколько дней назад впервые с начала 2020 года россияне начали возвращать валюту на свои вклады в банках. Объём средств на текущих депозитах вырос на 721,1 миллиона долларов, что составляет 0,8 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU