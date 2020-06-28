2020-06-28T12:23:05+03:00
Спорт

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко будет готовить команду к игре против "Спартака"

Наставник армейцев приступил к полноценной работе с игроками
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Виктор Ганчаренко.Виктор Ганчаренко.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Ганчаренко вернулся к полноценной работе с футболистами. Из-за недомогания наставник армейцев временно не руководил командой, и в поединке против "Динамо", который прошел накануне, на тренерской скамейке главным был Сергей Овчинников.

И вот сегодня, 28 июня, пресс-служба армейцев сообщила - к следующей встрече чемпионата России футболистов будет готовить белорусский специалист:

- Главный тренер ПФК ЦСКА, который не готовил команду к «Динамо» в связи с плохим самочувствием, приступил к исполнению своих обязанностей. Сегодня Виктор Михайлович провел восстановительную тренировку на базе в Ватутинках. Завтра команду ожидает еще одна тренировка, а во вторник — домашнее дерби со «Спартаком», - сообщает пресс-служба московского ЦСКА.

Напомним, что матч ЦСКА - Спартак пройдет 30 июня. И начнется в 20:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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