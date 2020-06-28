2020-06-28T12:51:28+03:00
Политика

Захарова назвал «грязной возней» заявление пражского старосты о сносе памятника Коневу

Ондржей Коларж заявил, что снос статуи – вина России
Ксения АНУФРИЕВА
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Захарова назвал «грязной возней» заявление пражского старосты о сносе памятника КоневуЗахарова назвал «грязной возней» заявление пражского старосты о сносе памятника КоневуФото: Анастасия ЖУКОВА
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Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала «грязной возней» необоснованное заявление старосты округа Прага-6 Ондржея Коларжа о том, что исключительно Россия виновата в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом она сообщила в ходе интервью ТАСС 28 июня, в воскресенье.

- Все процедуры с памятником, его нахождением регулировалось законами. Вся эта грязная возня не имеет к праву никакого отношения, - подчеркнула дипломат.

Российской посольство в столице Чехии в свою очередь отметило, что оценка наших властей касательно ситуации со сносом памятника не изменилась.

- Посольство и сама Москва неоднократно давали свои оценки действиям пражских властей. Они не изменились. Заявление Ондржея Коларжа действительно не соответствует, - заявил глава пресс-служба российского дипломатического представительства Николай Брякин.

Напомним, что сегодня инициатор сноса памятника Коневу, глава округа Прага-6 Ондржей Коларж заявил, что в сносе монумента виновата Россия. По его словам, памятник до сих пор стоял бы на месте или находился в посольстве, если бы не действия Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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