Россия готова поставлять на мировой рынок вакцину от коронавируса
Россия, учитывая риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, готова поставлять на мировой рынок лекарства от вирусов, системы для диагностики заболевания и вакцину от COVID-19. Об этом заявил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко в ходе воскресного саммита "Глобальная цель - объединимся ради будущего" 28 июня.
Министр подчеркнул, что с самых первых дней пандемии коронавируса в мире Российская Федерация всеми силами оказывала поддержку странам Европы, Америки и Азии, а также международным институтам, в том числе Шанхайской организации сотрудничества, Евразийскому экономическому союзу и Всемирной организации здравоохранения.
- С учетом риска второй вспышки эпидемии коронавирусной инфекции в мире РФ готова поставлять в другие государства противовирусные препараты, в том числе препараты для терапии цитокинового шторма, тесты для определения наличия инфекции, а также отечественные вакцины, - заявил Михаил Мурашко.
Напомним, что в России уже привили две группы добровольцев в рамках испытаний вакцины. Министерство обороны сообщило, что ни у кого из испытуемых нет значительных негативных реакций на введенное вещество.
Глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков объяснил, что, как правила, испытания вакцин занимают проводят в три этапа на протяжении долгого времени, однако в условиях активно распространяющейся пандемии сроки тестирования прививок могут сильно сократить.
В Минобороны объявили о начале испытаний вакцины от COVID-19.Для испытаний вакцины отобрали 50 военнослужащих, среди них пять женщин, 10 медицинских работников, в том числе трое врачей
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ИСТОЧНИК KP.RU
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