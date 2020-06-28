Россия готова поставлять на мировой рынок вакцину от коронавируса

28 Июнь 2020 2020-06-28T13:12:36+03:00

С начала пандемии РФ помогала странам Европы, Америки и Азии

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Россия, учитывая риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, готова поставлять на мировой рынок лекарства от вирусов, системы для диагностики заболевания и вакцину от COVID-19. Об этом заявил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко в ходе воскресного саммита "Глобальная цель - объединимся ради будущего" 28 июня.

Министр подчеркнул, что с самых первых дней пандемии коронавируса в мире Российская Федерация всеми силами оказывала поддержку странам Европы, Америки и Азии, а также международным институтам, в том числе Шанхайской организации сотрудничества, Евразийскому экономическому союзу и Всемирной организации здравоохранения.

- С учетом риска второй вспышки эпидемии коронавирусной инфекции в мире РФ готова поставлять в другие государства противовирусные препараты, в том числе препараты для терапии цитокинового шторма, тесты для определения наличия инфекции, а также отечественные вакцины, - заявил Михаил Мурашко.

Напомним, что в России уже привили две группы добровольцев в рамках испытаний вакцины. Министерство обороны сообщило, что ни у кого из испытуемых нет значительных негативных реакций на введенное вещество.

Глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков объяснил, что, как правила, испытания вакцин занимают проводят в три этапа на протяжении долгого времени, однако в условиях активно распространяющейся пандемии сроки тестирования прививок могут сильно сократить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782842" frameborder="0"></iframe> В Минобороны объявили о начале испытаний вакцины от COVID-19.Для испытаний вакцины отобрали 50 военнослужащих, среди них пять женщин, 10 медицинских работников, в том числе трое врачей

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ИСТОЧНИК KP.RU