28 Июнь 2020 2020-06-28T13:38:48+03:00

Путин рассказал о результатах своих тестов на коронавирус Фото: REUTERS

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Российский президент Владимир Путин в эфире программы "Москва.Кремль.Путин" 28 июня, в воскресенье, рассказал о результатах своих тестов на коронавирус.

- Тесты сдаю раз в 3-4 дня, все они отрицательные, - заявил глава государства.

Отвечая на вопрос о том, зачем он пошел в красную зону во время пандемии, президент отметил, что хотел лично убедиться, как там все устроено.

- Одно дело - судить по докладам, а другое - видеть все самому. Выяснил все перед походом туда, был соответствующим образом экипирован. Я считал, что это оправдано. Все были против, - объяснил Владимир Путин.

До этого президент страны сказал, что Россия сможет справиться со всеми трудностями и проблемами после пандемии коронавируса и экономического кризиса. Самым главным приоритетом для действий властей государства сохранение жизни и здоровья жителей России.

Напомним так, что накануне министр здравоохранения страны заявил, что России готова поставлять на мировой рынок лекарства и вакцины от коронавирусной инфекции, а также тесты для диагностики заболевания на фоне угрозы второй волны эпидемии.

ИСТОЧНИК KP.RU