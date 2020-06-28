2020-06-28T13:47:40+03:00
В мире

Портятся после свадьбы: почему китайцы не женятся на русских девушках

Социологи нашли три причины несовместимости наших женщин и мужчин из Поднебесной
Анастасия РЫШКОВА
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Русские девушки считаются одними из самых красивых в миреРусские девушки считаются одними из самых красивых в миреФото: Андрей КОПАЛОВ
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Одними из самых красивых в мире признают русских женщин. Испокон веков ведутся присказки про сказочных красавиц. Тут тебе и Елена-прекрасная, и Василиса-премудрая, Варвара-краса, длинная коса, Марья Искусница. Красивые, яркие девушки с выразительными формами, большими глазами, румяными щеками всегда привлекали иностранцев. Особенно наши барышни нравятся китайцем. Но нравятся не означает, что женятся. В чем же причина? Казалось бы, что после того, как между Россией и Китаем завязались тесные деловые взаимоотношения, количество браков между представителями двух стран должно увеличится с геометрической прогрессией, но нет.

Специалисты в области социологии отмечают три возможные на то причины.

Первая – это культурное различие. Несмотря на территориальное соседство, праздники, обряды и язык сильно отличаются друг от друга. Именно это усложняет процесс заключения брака. Трудно представить, что в российский дом приедет китайский «свадебный поезд», участники которого начнут по нашим традициям выкупать невесту. Или русская невеста, которая одета в традиционный наряд китайцев.

Вторая причина – это своенравный характер русских женщин. Они, как сказано у классика, действительно могут и в горящую избу войти и коня остановить на скаку. При этом некоторые из них могут сильно выпивать за столом, что вовсе противоречит представлению китайца о нежном женском поле.

Ну, и третье – ходят слухи, что после свадьбы, будто по волшебству, россиянки начинают сильно полнеть, теряет форму и свое былое очарование. Что, конечно же, откровенная клевета.

Возможно, поэтому китайцы, работающие в России, женятся на этнических китаянках или на тех, кто так же, как и они, приехали по распределению из Китая, предположил портал Sohu.com.

Статистика браков с другими иностранцами отличается. Русских девушек с удовольствием берут в жены американцы, итальянцы и испанцы. Каждая пятая россиянка выходит замуж за иностранца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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