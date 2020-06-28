Первый завозной случай коронавируса в Россию был из Италии, сообщила Голикова

28 Июнь 2020 2020-06-28T13:48:07+03:00

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Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова в эфире программы "Москва.Кремль.Путин" сообщила, что первый завозной случай коронавируса в Россию был из Италии.

- С Китая завозных случаев не было, первый завозной случай у нас был из Италии. Полтора месяца были страшными. В очень короткий период времени уместилось большое количество событий. Я так эмоционально говорю, что мы эмоционально это переживали. Делалось много дел одновременно, если бы этого не сделали, мы бы себе этого не простили, - констатировала Татьяна Голикова.

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что власти государства смогли оперативно среагировать на то, что происходит в мире, и закрыть свои границы.

- Мы договорились с нашими китайскими друзьями о том, что мы будем действовать таким образом. В целом мы заблаговременно начали готовиться к возможному широкому распространению коронавируса, и это дало свои результаты, — рассказал глава государства.

Напомним, что многие иностранные государства уже открывают свои границы для туристов, хотя некоторые эксперт полагают, что это преждевременное решение. Так, свои границы для множества стран открыл Евросоюз, но России в этот списке пока что нет.

Незадолго до этого глава российского Минздрава Михаил Мурашко говорил, что с самого начала пандемии Российская Федерация всеми силами помогала странам Европы, Америки и Азии, а теперь намерена поставлять в другие государства лекарства, вакцины и тесты.

ИСТОЧНИК KP.RU