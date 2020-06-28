2020-06-28T13:48:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый завозной случай коронавируса в Россию был из Италии, сообщила Голикова

По словам зампредседать кабмина, из Китая в страну вирус не завозили
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Первый завозной случай коронавируса в Россию был из Италии, сообщила ГоликоваПервый завозной случай коронавируса в Россию был из Италии, сообщила ГоликоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова в эфире программы "Москва.Кремль.Путин" сообщила, что первый завозной случай коронавируса в Россию был из Италии.

- С Китая завозных случаев не было, первый завозной случай у нас был из Италии. Полтора месяца были страшными. В очень короткий период времени уместилось большое количество событий. Я так эмоционально говорю, что мы эмоционально это переживали. Делалось много дел одновременно, если бы этого не сделали, мы бы себе этого не простили, - констатировала Татьяна Голикова.

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что власти государства смогли оперативно среагировать на то, что происходит в мире, и закрыть свои границы.

- Мы договорились с нашими китайскими друзьями о том, что мы будем действовать таким образом. В целом мы заблаговременно начали готовиться к возможному широкому распространению коронавируса, и это дало свои результаты, — рассказал глава государства.

Напомним, что многие иностранные государства уже открывают свои границы для туристов, хотя некоторые эксперт полагают, что это преждевременное решение. Так, свои границы для множества стран открыл Евросоюз, но России в этот списке пока что нет.

Незадолго до этого глава российского Минздрава Михаил Мурашко говорил, что с самого начала пандемии Российская Федерация всеми силами помогала странам Европы, Америки и Азии, а теперь намерена поставлять в другие государства лекарства, вакцины и тесты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Портятся после свадьбы: почему китайцы не женятся на русских девушках
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус "кто-то вбросил"
Путин: входя в "красную зону", медики попадают словно в зону боевых действий
Путин назвал текущий кризис одним из самых масштабных
Первый завозной случай коронавируса в Россию был из Италии, сообщила Голикова
Путин рассказал о результатах своих тестов на коронавирус
Россия готова поставлять на мировой рынок вакцину от коронавируса
Захарова назвал «грязной возней» заявление пражского старосты о сносе памятника Коневу
Ольга Дроздова до сих пор не оправилась после смерти матери мужа
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко будет готовить команду к игре против "Спартака"
Фото похудевшего Максима Фадеева шокировало фанатов
Путин: Россия всё переживет и выстоит, вопрос только какой ценой
Путин заявил, что власти ориентируются на инфляцию около 4%
Пассажирские перевозки включили в список пострадавших из-за пандемии отраслей