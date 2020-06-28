Путин назвал текущий кризис одним из самых масштабных

28 Июнь 2020 2020-06-28T13:53:08+03:00

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Российский президент Владимир Путин в эфире программы "Москва.Кремль.Путин" 28 июня заявил, что текущий кризис является одним из наиболее масштабных.

- Эпидемия довольно широкая, огромная нагрузка на систему здравоохранения. Целые отрасли останавливались, поезда останавливались. Но все-таки я реально оценивал наши возможности, что у нас есть реальные шансы пройти с наименьшими потерями этот период при правильных шагах, - рассказал глава государства.

Президент России также отметил, что он доволен работой членов правительства в нынешних кризисных условиях, его никто не разочаровал.

Ранее российский лидер в эфире передачи сообщил, что, несмотря на все трудности, тяжелую эпидемиологическую и экономическую ситуацию, Россия со всем справится и все переживет. Путин отметил, что власти решат возникшие проблемы после того, как обеспечат выполнение абсолютного приоритета – сохранение жизни и здоровья населения страны на фоне пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU