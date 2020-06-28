Путин: входя в "красную зону", медики попадают словно в зону боевых действий
Глава государства подчеркнул, что именно из-за этого предложил сделать врачам дополнительные выплаты
Путин: входя в "красную зону", медики попадают словно в зону боевых действийФото: REUTERS
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Владимир Путин 28 июня, в воскресенье, в эфире программы "Москва.Кремль.Путин" поблагодарил врачей за их труд и отметил заслуги российских медиков, которые каждый день самоотверженно сражаются с пандемией коронавируса.
- Наши медики, входя в "красную зону", попадают словно в зону боевых действий. И за это я предложил делать выплаты, - сказала российский лидер.
ИСТОЧНИК KP.RU
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