Путин: входя в "красную зону", медики попадают словно в зону боевых действий

28 Июнь 2020 2020-06-28T13:36:04+03:00

Глава государства подчеркнул, что именно из-за этого предложил сделать врачам дополнительные выплаты

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Владимир Путин 28 июня, в воскресенье, в эфире программы "Москва.Кремль.Путин" поблагодарил врачей за их труд и отметил заслуги российских медиков, которые каждый день самоотверженно сражаются с пандемией коронавируса.

- Наши медики, входя в "красную зону", попадают словно в зону боевых действий. И за это я предложил делать выплаты, - сказала российский лидер.

ИСТОЧНИК KP.RU