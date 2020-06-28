Путин похвалил работу правительства в кризисных условиях

28 Июнь 2020 2020-06-28T14:19:59+03:00

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Президент России Владимир Путин в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1" сообщил, что он доволен работой членов российского правительства в нынешних кризисных реалиях. По словам главы государства, высшие должностные лица ответственно подошли к выполнению своих обязанностей и не разочаровали его.

- Многие коллеги пришли к исполнению своих обязанностей на высших государственных должностях совсем недавно. Но выбор оказался очень удачным: все на высоте положения, все проявили себя как грамотные и ответственные специалисты, - сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, были ли у него разочарования в отношении высших должностных лиц за последние несколько месяцев на фоне сложившейся ситуации.

Глава государства отметил, что в некоторых сбоях при организации дополнительных выплат борющимся с эпидемией медикам «никакого разгильдяйства».

- Просто люди по-другому поняли. Но я вас уверяю, все пахали и пашут с утра до ночи, и очень ответственно относятся к своим обязанностям. Меня это не может не радовать, - отметил Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU