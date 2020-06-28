Генсека ООН шокировало видео интима в машине организации в Израиле

28 Июнь 2020 2020-06-28T14:50:36+03:00

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ООН на днях попала в настоящий секс-скандал из-за опубликованной видеозаписи из Тель-Авива в Израиле, на которой мужчина и женщина занимаются сексом в движущейся машине с символикой организации. Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что руководство шокировано данными кадрами и уже начало соответствующее расследование. Видео опубликовало издание Inner City Press.

- Глава Организации Объединенных Наций был шокирован, глубоко потрясен и обеспокоен тем, что видно в кадре видео. Это идет вразрез со всем, что мы отстаиваем и работаем над достижением в плане борьбы с неправомерными действиями сотрудников ООН, - заявил официальный представитель Генсека.

Дюжаррик сообщил, что в настоящее время Управление служб внутреннего надзора организации проводит тщательное расследование инцидента, а личности людей, которые занимались сексом в машине ООН, уже установили, как и точное место, где стояла машина в момент съемки. Запечатленные люди, скорее всего, связаны с органом ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия

Личности людей, которые занимались сексом в машине ООН, уже установили, как и точное место, где стояла машина в момент съемки. Фото: кадр из видео, опубликованного Inner City Press.

- Мы рассчитываем, что в скором времени расследование завершится и будут приняты все необходимые меры, - заключил представитель генсека организации.

ИСТОЧНИК KP.RU