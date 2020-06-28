2020-06-28T15:19:22+03:00
Политика

Рейтинг Вадимира Зеленского рухнул до рекордного минимума

Поддержка украинского президента сократилась почти в два раза
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского обвалился почти в два раза, в то же время выросла поддержка экс-лидера незалежной Петра Порошенко.

Как передает «Обозреватель» со ссылкой на результаты соцопроса, проведенного Центром Разумкова, с сентября прошлого года рейтинг действующего президента упал с 56,1 процента до 25,3 процента украинцев, а за поддержку бывшего лидера высказались 11,1 процента опрошенных, вместо 6,1 процента годом ранее.

Выросла и поддержка сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко, который набрал 14,6 процента голосов вместо 7,2 процента в сентябре прошлого года, а рейтинг лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко поднялся до 5,6 процента - против 4,3 процента в 2019 году.

Напомним, днем ранее накануне дня Конституции Украины председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук обвинил украинского лидера в нарушении сразу нескольких норм основного закона незалежной и в попытках «поставить их на службу своим узкополитическим интересам».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рейтинг Вадимира Зеленского рухнул до рекордного минимума
Генсека ООН шокировало видео интима в машине организации в Израиле
Путин: пандемия расставила всех по местам
Аналитики спрогнозировали рекордно низкие ставки по ипотеке в России
Президент и премьер-министр РФ никогда не летают в одном самолете, заявил Путин
Путин похвалил работу правительства в кризисных условиях
Портятся после свадьбы: почему китайцы не женятся на русских девушках
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус "кто-то вбросил"
Путин: входя в "красную зону", медики попадают словно в зону боевых действий
Путин назвал текущий кризис одним из самых масштабных
Первый завозной случай коронавируса в Россию был из Италии, сообщила Голикова
Путин рассказал о результатах своих тестов на коронавирус
Россия готова поставлять на мировой рынок вакцину от коронавируса
Захарова назвал «грязной возней» заявление пражского старосты о сносе памятника Коневу
Ольга Дроздова до сих пор не оправилась после смерти матери мужа
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко будет готовить команду к игре против "Спартака"
Фото похудевшего Максима Фадеева шокировало фанатов
Путин: Россия всё переживет и выстоит, вопрос только какой ценой
Путин заявил, что власти ориентируются на инфляцию около 4%
Пассажирские перевозки включили в список пострадавших из-за пандемии отраслей