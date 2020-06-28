Трамп назвал «очередным вбросом» сообщение о связях России и «Талибан»*

28 Июнь 2020 2020-06-28T15:37:31+03:00

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Президент США Дональд Трамп назвал «очередным вбросом» сообщение газете The New York Times о том, что российские спецслужбы якобы предлагали боевикам радикальной организации «Талибан» вознаграждение за атаки на военнослужащих международной коалиции в Афганистане, возглавляемой Соединенными Штатами.

Американский лидер призвал The New York Times раскрывать свой источник и заявил, что его нафернка не существует, а издание распространяет лживые новости, поскольку издание должно разглашать

«Поддельные новости The New York Times должны раскрывать свой «анонимный» источник. Спорим, они не могут этого сделать, этот «человек», вероятно, даже не существует!», - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее «Талибан»* опроверг сообщение американской прессы о связях с Россией. Боевики заявили, что джихад не обязан ничем каким-либо иностранным государствам, а такие заявления, по их словам, необходимы для создания препятствий выводу американских войск из Афганистана, а также ослабления сторонников мира в США.

*«Талибан» – запрещенная в России радикальная экстремистская организация.

ИСТОЧНИК KP.RU