2020-06-28T15:52:28+03:00
В мире

Rolling Stones пригрозили Трампу судом за использование их песни на митингах

Британская группа выпустила с официальным предупреждением американскому лидеру
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Rolling Stones пригрозили Трампу судом за использование их песни на митингахRolling Stones пригрозили Трампу судом за использование их песни на митингахФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Британская группа The Rolling Stones выпустила официальное предупреждение американскому лидеру Дональду Трампу с призывом больше не использовать их музыку во время проведения своих митингов.

Как передает издание Deadline, после использования президентом США легендарной You Can’t Always Get What You Want («Ты не можешь всегда получать то, что хочешь») организация защиты авторских прав (Broadcast Music, Inc., BMI) по просьбе группы проинформировала членов предвыборной кампании Трампа нарушении лицензионного соглашения при использовании песен без разрешения автора.

«Если Дональд Трамп проигнорирует это, то столкнётся с иском», - приводит издание слова юристов британской группы.

Песня You Can’t Always Get What You Want играла в ходе предвыборного митинга Трампа на прошлой неделе в штате Оклахома. Ранее американский лидер постоянно включал этот хит во время президентской кампании 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп считает, что акты вандализма в США полностью прекратились
Полиция оцепила улицы Глазго из-за сообщения о новом нападении
Диана Аверина взяла золото на первом в истории международном онлайн-турнире по художественной гимнастике
Нил Ушаков оспорил решение об его отстранение с поста мэра Риги
Как распознать опасные родинки, рассказал доктор Мясников
Rolling Stones пригрозили Трампу судом за использование их песни на митингах
Трамп назвал «очередным вбросом» сообщение о связях России и «Талибан»*
Рейтинг Вадимира Зеленского рухнул до рекордного минимума
Генсека ООН шокировало видео интима в машине организации в Израиле
Путин: пандемия расставила всех по местам
Аналитики спрогнозировали рекордно низкие ставки по ипотеке в России
Президент и премьер-министр РФ никогда не летают в одном самолете, заявил Путин
Путин похвалил работу правительства в кризисных условиях
Портятся после свадьбы: почему китайцы не женятся на русских девушках
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус "кто-то вбросил"
Путин: входя в "красную зону", медики попадают словно в зону боевых действий
Путин назвал текущий кризис одним из самых масштабных
Первый завозной случай коронавируса в Россию был из Италии, сообщила Голикова
Путин рассказал о результатах своих тестов на коронавирус
Россия готова поставлять на мировой рынок вакцину от коронавируса
Захарова назвал «грязной возней» заявление пражского старосты о сносе памятника Коневу
Ольга Дроздова до сих пор не оправилась после смерти матери мужа
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко будет готовить команду к игре против "Спартака"
Как похудел Максим Фадеев: продюсер показал фото
Путин: Россия всё переживет и выстоит, вопрос только какой ценой
Путин заявил, что власти ориентируются на инфляцию около 4%
Пассажирские перевозки включили в список пострадавших из-за пандемии отраслей