Rolling Stones пригрозили Трампу судом за использование их песни на митингах

28 Июнь 2020 2020-06-28T15:52:28+03:00

Британская группа The Rolling Stones выпустила официальное предупреждение американскому лидеру Дональду Трампу с призывом больше не использовать их музыку во время проведения своих митингов.

Как передает издание Deadline, после использования президентом США легендарной You Can’t Always Get What You Want («Ты не можешь всегда получать то, что хочешь») организация защиты авторских прав (Broadcast Music, Inc., BMI) по просьбе группы проинформировала членов предвыборной кампании Трампа нарушении лицензионного соглашения при использовании песен без разрешения автора.

«Если Дональд Трамп проигнорирует это, то столкнётся с иском», - приводит издание слова юристов британской группы.

Песня You Can’t Always Get What You Want играла в ходе предвыборного митинга Трампа на прошлой неделе в штате Оклахома. Ранее американский лидер постоянно включал этот хит во время президентской кампании 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU