Как распознать опасные родинки, рассказал доктор Мясников

28 Июнь 2020 2020-06-28T16:01:20+03:00

Главврач отметил, что некоторые из них могут переродиться в меланому

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Известный телеведущий и главврач московской больницы №71 Александр Мясников рассказал, как определить родинку, которая может стать опасной для здоровья, а в некоторых случаях и для жизни человека.

По словам врача, существует система "A, B, C, D, E", которая позволяет оценить состояние отметок на теле.

Буква "А" в ней — это асимметрия. Врач посоветовал присмотреться к родинке, и мысленно разделить ее пополам. Если ее части не будут похожи друг на друга, то стоит насторожиться.

B" — border. Обратить внимание на границы родинки. Александр Мясников уверяет, что «у здоровой родинки они четкие, а у той, которая может быть опасной, размытые".

"С" в системе означает color — цвет. Врач считает, что опасная родинка будет окрашена не равномерно.

Буква "Е" в системе определения меланомы по родинкам означает эволюцию. Если она не растет, и не меняются со временем ее границы и цвет, то такое образование не опасно для организма. Но у всех правил существует исключение, поэтому если человека что-то беспокоит, то ему стоит обратиться к специалисту, объяснил врач в эфире на телеканале «Россия»

Александр Мясников рассказал и о том, кто более всего подвержен злокачественным родинкам. Это белокожие люди, у которых светлые глаза и волосы.

Согласно статистике, в 70% случаев врачами диагностируются злокачественные родинки. Порой их можно принять за обычную отметину, просто без правильной формы. Но это – трансформирующийся невус. Никакими симптомами он не сопровождается, пятно начинает постепенно расширяться и прорастать внутрь, связываясь с нижними слоями кожи.

ИСТОЧНИК KP.RU