2020-06-28T16:03:26+03:00
В мире

Нил Ушаков оспорил решение об его отстранение с поста мэра Риги

Дело будет рассматриваться в форме письменного процесса
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Лидер представляющей интересы русскоязычных жителей Латвии социал-демократической партии «Согласие» Нил УшаковЛидер представляющей интересы русскоязычных жителей Латвии социал-демократической партии «Согласие» Нил УшаковФото: соцсети
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Лидер представляющей интересы русскоязычных жителей Латвии социал-демократической партии «Согласие» Нил Ушаков оспорил судебное решение об отстранение его с поста мэра Риги

Как передает местное агентство LETA со ссылкой на данные судебной информационной системе, апелляция была получена в середине мая. Суд будет рассматривать дело в форме письменного процесса, но дата предстоящего заседания еще не назначена.

Напомним, отстранить Ушакова с поста главы латвийской столицы хотели с начала прошлого года. В мае 2019 года политик сообщил о своем уходе с занимаемой должности. Он сообщил, что в ближайшее время будет выбран новый мэр, который продолжит дела, начатые еще в 2009 году. Однако отметил, что продолжит борьбу в суде за то, чтобы доказать, что отстранение было противоправным

ИСТОЧНИК KP.RU

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