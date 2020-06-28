Полиция оцепила улицы Глазго из-за сообщения о новом нападении
Правоохранители считают, что в шотландском городе существует угроза обществу
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Полиция оцепила улицы шотландского Глазго на фоне сообщений о новом нападении
«Мы считаем, что это было целенаправленное нападение, мы не думаем, что существует угроза обществу», - говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.
Как сообщает газета Daily Mail, полиция прибыла в центр города из-за сообщения об очередном нападении с ножом.
ИСТОЧНИК KP.RU