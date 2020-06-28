Трамп считает, что акты вандализма в США полностью прекратились

28 Июнь 2020 2020-06-28T16:49:38+03:00

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Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о полном прекращении актов вандализма в стране. По его словам, это стало возможным после того, как осквернения памятников стали караться длительными тюремными сроками.

«После вынесения очень строгого закона с десятилетним тюремным заключением для тех, кто оскверняет памятники и статуи, после того как по всей нашей стране многих людей арестовывали, акты вандализма полностью прекратился. Спасибо!», - написал глава Белого дома в Twitter.

Напомним, на фоне протестов за права чернокожих в США во многих американских городах стали сваливать с постамента и поджигать памятники конфедератов. В ответ неизвестные испортили краской памятник темнокожему американскому теннисисту Артуру Эшу (1943-1993), который также расположен в Ричмонде.

Трамп назвал работу полицейских Вашингтона позором для страны, после того как протестующие осквернили памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку, который находился недалеко от штаб-квартиры полиции американской полиции. После американский лидер подписал закон, разрешающий арестовывать уничтожающих памятники вандалов на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU