28 Июнь 2020 2020-06-28T17:49:49+03:00

Сколько может продлиться пандемия коронавируса рассказали медики Фото: REUTERS

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Пандемия коронавирусной инфекции нового типа может продлиться еще два-три года. К такому выводу пришли иранские медки, проанализировав опыт предыдущих мировых пандемий.

«Если учесть опыт предыдущих пандемий, то, вероятно, мир будет охвачен новоявленной пандемией COVID-19 еще два-три года», - приводи агентство РИА-Новости слова представителя Министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари.

Накануне ученые рассказали о «зловещей щупальце» коронавируса. По данным исследователей, коронавирусная инфекция имеет специальные нити, которые протягивает от пораженных клеток к соседним. В итоге зараженные клетки превращаются в «зомбиподобные», а сам COVID-19 способен развиваться в организме подобно злокачественной опухоли.

Напомним, в воскресенье, 28 июня, число инфицированных коронавирусной инфекцией в мире превысило 10 миллионов, а количество летальных исходов «перешагнуло» показатель в полмиллиона

ИСТОЧНИК KP.RU