"США были слабы во всем": Трамп объяснил, почему Обама исключил Россию из G8

28 Июнь 2020 2020-06-28T17:55:53+03:00

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Президент США Дональд Трамп рассказал почему его предшественник Барак Обама настоял на исключении России из G8. Причиной, по его мнению, оказалось превосходство РФ на внешнеполитической арене. Ведь Москва фактически целиком переиграла политику тогдашнего президента США.

"Забавно видеть коррумпированного Джо Байдена, зачитывающего заявление по России, которое очевидным образом было написано его помощниками. Россия полностью обыграла его и Обаму, когда они были у власти, так сильно обыграла, что Обама захотел сделать так, чтобы их не было в G8. США были слабы во всем, но особенно в отношении России", - написал Трамп.

Напомним, ранее бывший вице-президент Джозеф Байден заявлял, что Дональд Трамп должен отказаться от присутствия России на G7. Причиной этому послужили публикации в СМИ о "подразделениях российской военной разведки", которые, якобы, побуждали радикальное движение "Талибан" (запрещенное в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане.

ИСТОЧНИК KP.RU