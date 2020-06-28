2020-06-28T18:14:14+03:00
Происшествия

Стрельба в Северной Калифорнии: погибли два человека

Злоумышленник открыл огонь в одном из торговых центров
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Стрельба в Северной КалифорнииСтрельба в Северной КалифорнииФото: REUTERS
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Два человека погибли и еще четверо получили ранения в результате стрельбы в торговом центре Walmart в городе Ред-Блаффе, Северной Калифорнии.

Как передает NBC News c ccылкой на лейтенанта Иветт Борден из Управления шерифа округа Техама, злоумышленник объехал парковку центра на автомобиле, после чего врезался в здание, вышел из машины и открыл огонь из полуавтоматической винтовки.

Шеф полиции Кайл Сандерс заявил, что первые прибывшие на место происшествия полицейские вступили в перестрелку с нападавшим и ранили его.

Сандерс уточнил, что о подозреваемом пока ничего неизвестно. Walmart сообщила, что будет помогать в расследовании.

Напомним, в начале года в Калифорнии мужчина открыл стрельбу в автобусе. В результате происшествия один человек был убит, пятеро ранены, а незадолго до этого неизвестный открыл огонь по людям в центре Сиэтла. Жертвой стрельбы тогда тоже стал один человек, ранения получили семеро, в том числе ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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