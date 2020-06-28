Китайский журналист назвал недостатки русских женщин

28 Июнь 2020 2020-06-28T19:24:35+03:00

Китаец рассказал о причинах, по которым иностранцы не стремятся брать в жены русских женщин, несмотря на их прославленную красоту

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Китайский журналист портал Sohu перечислил несколько причин, по которым иностранцы не стремятся жениться на русских девушках, несмотря на их красоту.

По словам автора статьи, вокруг русских сложилось немало стереотипов, среди которых традиция заводить домашних медведей или любовь к водке. Однако самым загадочным явлением он назвал русских женщин, привлекающих своей внешностью зарубежных гостей.

«Многие из них мечтают взять русскую красавицу в жены, и среди них немало китайских мужчин», - заявляет журналист, но тут же отмечает, что такие браки не являются частыми.

Китаец приводит три причины, которые могут объяснить такую статистику. Автор заявляет, что китайским женихам не подходит «дерзкий характер» русских женщин, а также их любовь к выпивке и неаккуратность в мелочах. Кроме того, он сообщает нежелание россиянок «вкладывать душу в поистине важные дела».

«Они любят выпивать, считая, что таким образом они выпускают свое "я" и проявляют истинный характер. Кроме того, они делают все спустя рукава, не слишком аккуратны в мелочах и не вкладывают душу в поистине важные дела», - считает журналист.

В заключение своей статье он отмечает, что желание вступить в брак не должно основываться на внешности, а необходимо исходить из ее характера и понимания.

Напомним, ранее китайский блогер признался в любви к русской кухне и назвал русские блюда, вкус которые «невозможно забыть». Так, гуляш он назвал «отражением души русского народа»

ИСТОЧНИК KP.RU