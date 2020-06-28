2020-06-28T19:24:35+03:00
В мире

Китайский журналист назвал недостатки русских женщин

Китаец рассказал о причинах, по которым иностранцы не стремятся брать в жены русских женщин, несмотря на их прославленную красоту
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Китайский журналист назвал недостатки русских женщинКитайский журналист назвал недостатки русских женщинФото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Китайский журналист портал Sohu перечислил несколько причин, по которым иностранцы не стремятся жениться на русских девушках, несмотря на их красоту.

По словам автора статьи, вокруг русских сложилось немало стереотипов, среди которых традиция заводить домашних медведей или любовь к водке. Однако самым загадочным явлением он назвал русских женщин, привлекающих своей внешностью зарубежных гостей.

«Многие из них мечтают взять русскую красавицу в жены, и среди них немало китайских мужчин», - заявляет журналист, но тут же отмечает, что такие браки не являются частыми.

Китаец приводит три причины, которые могут объяснить такую статистику. Автор заявляет, что китайским женихам не подходит «дерзкий характер» русских женщин, а также их любовь к выпивке и неаккуратность в мелочах. Кроме того, он сообщает нежелание россиянок «вкладывать душу в поистине важные дела».

«Они любят выпивать, считая, что таким образом они выпускают свое "я" и проявляют истинный характер. Кроме того, они делают все спустя рукава, не слишком аккуратны в мелочах и не вкладывают душу в поистине важные дела», - считает журналист.

В заключение своей статье он отмечает, что желание вступить в брак не должно основываться на внешности, а необходимо исходить из ее характера и понимания.

Напомним, ранее китайский блогер признался в любви к русской кухне и назвал русские блюда, вкус которые «невозможно забыть». Так, гуляш он назвал «отражением души русского народа»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Челси" прошел "Лестер" в Кубке Англии, выиграв 1:0
Условия разрушения городов в Сибири назвал ученый
Китайский журналист назвал недостатки русских женщин
Болтон объяснил реакцию Трампа на заявления о связях России и «Талибан»*
Президент Исландии переизбран на второй срок, набрав более 92% голосов
Стрельба в Северной Калифорнии: погибли два человека
"США были слабы во всем": Трамп объяснил, почему Обама исключил Россию из G8
Сколько может продлиться пандемия коронавируса рассказали медики
Marvel обвинили в отсутствии расового разнообразия
Протесты в Гонконге: полиция задержала 53 человека
На Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник Фёдору Черенкову
Взрыв в Афганистане: погибли не менее шести человек
Трамп считает, что акты вандализма в США полностью прекратились
Полиция оцепила улицы Глазго из-за сообщения о новом нападении
Диана Аверина взяла золото на первом в истории международном онлайн-турнире по художественной гимнастике
Нил Ушаков оспорил решение об его отстранение с поста мэра Риги
Как распознать опасные родинки, рассказал доктор Мясников
Rolling Stones пригрозили Трампу судом за использование их песни на митингах
Трамп назвал «очередным вбросом» сообщение о связях России и «Талибан»*