"Челси" прошел "Лестер" в Кубке Англии, выиграв 1:0

28 Июнь 2020 2020-06-28T19:55:50+03:00

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Четвертьфинал Кубка Англии по футболу нынешнего сезона между "Челси" и "Лестером" завершился успехом для команды Френка Лэмпарда. Поединок, который прошел на стадионе "Кинг Пауэр - Уолкерс", лондонский клуб выиграл со счетом 1:0.

Победный гол гости забили на 63-й минуте благодаря усилиям Росса Баркли. Именно он после подачи со штрафного от Виллиана откликнулся на передачу и в касание отправил мяч в ворота.

"Челси" стал полуфиналистом Кубка Англии, до него в эту стадию турнира пробился "Манчестер Юнайтед". "Дьяволы" победили "Норвич Сити" со счетом 2:1. В этом турнире предстоит выяснить еще судьбу двух путевок в полуфинал - грядут игры «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити».

Полуфинальные матчи, как и финал Кубка Англии, пройдут позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU