"Челси" прошел "Лестер" в Кубке Англии, выиграв 1:0
Четвертьфинал Кубка Англии по футболу нынешнего сезона между "Челси" и "Лестером" завершился успехом для команды Френка Лэмпарда. Поединок, который прошел на стадионе "Кинг Пауэр - Уолкерс", лондонский клуб выиграл со счетом 1:0.
Победный гол гости забили на 63-й минуте благодаря усилиям Росса Баркли. Именно он после подачи со штрафного от Виллиана откликнулся на передачу и в касание отправил мяч в ворота.
"Челси" стал полуфиналистом Кубка Англии, до него в эту стадию турнира пробился "Манчестер Юнайтед". "Дьяволы" победили "Норвич Сити" со счетом 2:1. В этом турнире предстоит выяснить еще судьбу двух путевок в полуфинал - грядут игры «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити».
Полуфинальные матчи, как и финал Кубка Англии, пройдут позднее.
ИСТОЧНИК KP.RU