2020-06-28T20:03:36+03:00
Спорт

"Валенсия" проиграла "Вильярреалу" 0:2, Черышева не выпустили на поле

Весь поединок полузащитник сборной России провел на скамейке запасных
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Валенсия" проиграла со счетом 0:2 "Вильярреалу"."Валенсия" проиграла со счетом 0:2 "Вильярреалу".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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"Валенсия", за которую играет полузащитник сборной России Денис Черышев, не смогла одержать победу в важной для себя игре. Выездной поединок 32 тура чемпионата Испании против "Вильярреалу" валенсийцы проиграли со счетом 0:2.

Счет в поединке был открыт на 14-й минуте поединка. Пако Алькасер с передачи Жерара Морено вывел вперед "Вильрреал". А в конце первого тайма уже сам Морено поразил ворота соперников. Передачу ему сделл Санти Касорла.

Что касается футболиста сборной России Дениса Черышева, который играет за "Валенсию", то он попал в заявку своего клуба на игру. Однако же провел весь матч на скамейке запасных.

После этой игры "Валенсия" с 46 очками - на 8 месте в турнирной таблице. "Вильярреал" - выше. У него 5 позиция в чемпионате Испании и 51 очко в активе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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