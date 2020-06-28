"Валенсия" проиграла "Вильярреалу" 0:2, Черышева не выпустили на поле

28 Июнь 2020 2020-06-28T20:03:36+03:00

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"Валенсия", за которую играет полузащитник сборной России Денис Черышев, не смогла одержать победу в важной для себя игре. Выездной поединок 32 тура чемпионата Испании против "Вильярреалу" валенсийцы проиграли со счетом 0:2.

Счет в поединке был открыт на 14-й минуте поединка. Пако Алькасер с передачи Жерара Морено вывел вперед "Вильрреал". А в конце первого тайма уже сам Морено поразил ворота соперников. Передачу ему сделл Санти Касорла.

Что касается футболиста сборной России Дениса Черышева, который играет за "Валенсию", то он попал в заявку своего клуба на игру. Однако же провел весь матч на скамейке запасных.

После этой игры "Валенсия" с 46 очками - на 8 месте в турнирной таблице. "Вильярреал" - выше. У него 5 позиция в чемпионате Испании и 51 очко в активе.

ИСТОЧНИК KP.RU