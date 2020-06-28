2020-06-28T20:13:12+03:00
Спорт

"Милан" победил "Рому" в домашней игре чемпионата Италии 2:0

Оба гола миланцы забили в конце поединка
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Милан" одержал победу над "Ромой"."Милан" одержал победу над "Ромой".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Встреча 28 тура чемпионата Италии по футболу между "Миланом" и "Ромой" стала битвой двух соседей по турнирной таблице. Команды разделяют всего две строчки в Серии А и между ними 9 очков. Для миланцев было крайне важно добиться победы над соперником, дабы были шансы биться за еврокубки.

И они добились нужного для них результата. На 76-й минуте гол в ворота "Ромы" забил хорват Анте Ребич. Ну а за минуту до конца основного времени судья назначил пенальти в ворота римлян. К мячу подошел турецкий легионер "Милана" Хакан Чалханоглу и был точен, забив второй мяч. "Милан" победил со счетом 2:0 и теперь с 42 баллами делит 6-7 месте в турнирной таблице с "Наполи".

"Рома" осталась при своих - у команды 48 очков и 5 место в Серии А. Следующая игра у "Ромы" 2 июя дома против "Удинезе". А вот "Милан" сыграет днем ранее в гостях против клуба СПАЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Условия поездок в Россию упростят для иностранцев, являющихся родственниками россиян
Пожарные проверяют НИИ космических исследований в Москве после сообщения о взрыве
Минтруд разъяснил порядок перечисления новых выплат семьям с детьми
Полиция рассказала, кто устроил стрельбу в Калифорнии
Какие лекарства спасают жизнь при коронавирусе, рассказала Елена Малышева
"Милан" победил "Рому" в домашней игре чемпионата Италии 2:0
Стрельба на вечеринке в Бразилии: четыре человека погибли
"Валенсия" проиграла "Вильярреалу" 0:2, Черышева не выпустили на поле
"Челси" прошел "Лестер" в Кубке Англии, выиграв 1:0
Условия разрушения городов в Сибири назвал ученый
Китайский журналист назвал недостатки русских женщин
Болтон объяснил реакцию Трампа на заявления о связях России и «Талибан»*
Президент Исландии переизбран на второй срок, набрав более 92% голосов
Стрельба в Северной Калифорнии: погибли два человека
"США были слабы во всем": Трамп объяснил, почему Обама исключил Россию из G8
Сколько может продлиться пандемия коронавируса рассказали медики
Marvel обвинили в отсутствии расового разнообразия
Протесты в Гонконге: полиция задержала 53 человека
На Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник Фёдору Черенкову
Взрыв в Афганистане: погибли не менее шести человек
Трамп считает, что акты вандализма в США полностью прекратились
Полиция оцепила улицы Глазго из-за сообщения о новом нападении
Диана Аверина взяла золото на первом в истории международном онлайн-турнире по художественной гимнастике
Нил Ушаков оспорил решение об его отстранение с поста мэра Риги
Как распознать опасные родинки, рассказал доктор Мясников
Rolling Stones пригрозили Трампу судом за использование их песни на митингах
Трамп назвал «очередным вбросом» сообщение о связях России и «Талибан»*