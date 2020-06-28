"Милан" победил "Рому" в домашней игре чемпионата Италии 2:0

28 Июнь 2020 2020-06-28T20:13:12+03:00

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Встреча 28 тура чемпионата Италии по футболу между "Миланом" и "Ромой" стала битвой двух соседей по турнирной таблице. Команды разделяют всего две строчки в Серии А и между ними 9 очков. Для миланцев было крайне важно добиться победы над соперником, дабы были шансы биться за еврокубки.

И они добились нужного для них результата. На 76-й минуте гол в ворота "Ромы" забил хорват Анте Ребич. Ну а за минуту до конца основного времени судья назначил пенальти в ворота римлян. К мячу подошел турецкий легионер "Милана" Хакан Чалханоглу и был точен, забив второй мяч. "Милан" победил со счетом 2:0 и теперь с 42 баллами делит 6-7 месте в турнирной таблице с "Наполи".

"Рома" осталась при своих - у команды 48 очков и 5 место в Серии А. Следующая игра у "Ромы" 2 июя дома против "Удинезе". А вот "Милан" сыграет днем ранее в гостях против клуба СПАЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU