Какие лекарства спасают жизнь при коронавирусе, рассказала Елена Малышева

28 Июнь 2020 2020-06-28T20:24:03+03:00

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Российская телеведущая, врач-терапевт Елена Малышева назвала лекарства, которые могут спасти жизнь при заболевании коронавирусной инфекцией.

Заслуженный врач России рассказала, что помогло «побороть» COVID-19 ее матери Галине Александровной, которая провела больше месяца в больнице и две недели в реанимации, а главное - находилась в группе риска – у ее мамы тяжелая сердечная недостаточность, легочная гипертензия из-за пороков сердца, гипертония, постоянная форма мерцательной аритмии.

Врач отметила, что ее мать постоянно принимала антикоагулянты, которые разжижают кровь, и, по словам Малышевой, именно они «спасают жизни» при заболевании коронавирусной инфекцией.

«Самыми эффективными лекарствами оказались антикоагулянты, моноклональные антитела, возможно, дексаметазон», - заявила медик.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения России одобрило первое отечественное лекарство от коронавирусной инфекции «Авифавир». Российский препарат прямого действия подавляет размножение инфекции в организме человека. Лекарство уже поступило в медицинские учреждения страны.

ИСТОЧНИК KP.RU